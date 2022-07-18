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Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Girne Mahllesi 2175 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Akay (50) isimli kadından haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir marifetiyle kapıyı açarak eve girdi. Evde yapılan incelemelerde Akay doğalgaz borusuna asılı halde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Ayşe Akay'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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