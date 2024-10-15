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Aydın'da Bir Haftada 145 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Bir Haftada 145 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da yapılan asayiş çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 145 şahıs yakalandı. 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 20 adet silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın'da polis ekiplerince bir haftada çeşitli suçlardan aranan 145 şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 17 bin 804 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 145 aranan şahıs yakalandı, 64 şahıs tutuklandı. Ayrıca faili meçhul 20 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Yapılan aramalarda ise 20 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 105 adet fişek, 670 gram uyuşturucu madde, 11 bin 452 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 13 bin 135 TL ele geçirildi. Trafik çalışmaları kapsamında ise 25 bin 738 araç ve motosiklet sorgulanırken, 189 araç trafikten men edildi, 7 bin 219 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş trafik Suç

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