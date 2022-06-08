Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şahıs da tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şahıs da tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 30 Mayıs - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında 77 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 9 şahıs da tutuklandı. Bu zaman diliminde 193,04 gram kubar esrar, 258,39 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza, 104 adet ectasy, 19 gram eroin, 110,70 gram kokain ve 1 kök kenevir bitkisi ve 0,79 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title