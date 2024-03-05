Aydın'da bin 669 şüpheli yakalandı

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Asayiş Güvenlik Toplantısı gerçekleştirilirken, Şubat ayında yapılan çalışmalarda il genelinde bin 669 şüpheli yakalandı.

Aydın'da, vatandaşın huzurunun sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Asayiş Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın genelindeki son durumun görüşüldüğü toplantıda güvenlik güçleriyle yürütülen çalışmalar da masaya yatırıldı. Ayrıca toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1-29 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmaların da istatistikleri görüşüldü.

İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ederken son 1 ayda toplam bin 669 şüpheli yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 0-5 yıl arası aranan 420 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 29 şahıs, 10 yıl üzeri aranan 30 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 485 şahıs olmak üzere toplam 964 aranan şahıs yakalandı, 479 şahıs tutuklandı.

İl genelinde gerçekleşen, hırsızlık olaylarında, 159 olay aydınlatılırken, olaylarda 130 şahıs yakalandı, 9 şahıs tutuklandı. 3 kasten öldürme olayı meydana geldi, olayların tamamı aydınlatılırken, bu olaylarda da 3 şahıs tutuklandı. Umuma açık işyerlerine yapılan denetimlerde ise 20 işyerine toplam 2 milyon 16 bin 736 TL idari para cezası uygulandı. Asayiş olaylarında il genelinde yapılan aramalarda 43 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 53 av tüfeği ve 1 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 106 silah yakalandı. Olaylarda 66 adet araç ele geçirildi, toplam 127 şüpheli de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında da il genelinde 11 kaçakçılık, 21 mali, 9 organize, 4 ulusal olmak üzere toplam 45 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 111 şüpheli yakalandı, 107 şüpheli gözaltına alındı, 42 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca olaylarda 3 adet cep telefonu, 37 litre alkollü içki, bin 336 paket sigara, 163 adet sahte para, 2 adet sahte belge, 392 kilogram tütün, 2 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 3 adet uzun namlulu fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında ise il genelinde 314 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 337 şüpheli yakalandı, 28 şüpheli tutuklandı. Olaylarda bin 192,34 gram esrar, bin adet skunk, 4,03 gram eroin, 2,3 gram kokain, 3,61 gram bonzai, 330,18 gram metamfetamin, 22 adet ectasy, 142 adet sentetik ecza, 20 adet kök kenevir ele geçirildi.

"39 etkinliğe 83 bin kişi katıldı"

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında il genelinde gerçekleştirilen 39 etkinliğe 83 bin 889 kişi katılırken, etkinliklerde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Okullar bölgesi ve umuma açık yerler kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde toplam 623 okulda, 20 sabit ekip ve 752 güvenlik koordinasyon görevlisi görev yaptı. Okul giriş-çıkış saatlerindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve trafiği düzenlemek için 26 trafik ekibi ve 44 trafik personeli görevlendirildi. Bu denetimlerde 98 internet kafe, oyun salonu, 304 kafe kahvehane, 90 içkili yer, 158 şans oyunları bayii büfe ve 241 park, bahçe olmak üzere toplam 891 alan denetlendi, 9 işletmeye de idari işlem uygulandı.

"6 ölümlü kaza meydana geldi"

Trafik Suçları kapsamında ise il genelinde Şubat ayında 76 bin 315 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 1 bin 293 sürücüye ceza kesildi, 137 araç trafikten men edildi, 80 sürücünün ehliyetine el konuldu. Bu süreçte 42 maddi hasarlı, 367 yaralamalı, 6 ölümlü trafik kazası olmak üzere toplam 415 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 506 vatandaş yaralandı, 6 kişi de hayatını kaybetti. Okul servislerinin denetimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da 834 servis aracı denetlendi, 38 araca cezai işlem uygulandı. Ticari taksilerin denetimine yönelik çalışmalarda da 459 ticari taksi denetlenirken, 55 araca cezai işlem uygulandı. - AYDIN