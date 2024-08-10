Aydın'da bin 383 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 2024 yılının ilk yedi ayında göçmen kaçakçılığı ile ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda bin 383 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 2024 yılı ilk yedi ayında meydana gelen 116 göçmen kaçakçılığı olayında tekne, bot, araç, ve deniz malzemeleri ele geçirilirken, bin 383 düzensiz göçmen ve 39 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 19'u ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN