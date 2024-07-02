Aydın'da Bin 185 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da kolluk kuvvetlerince Haziran ayında yapılan çalışmalarda il genelinde bin 185 şüpheli yakalandı.

Aydın'da, vatandaşın huzurunun sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde Aydın Valiliği koordinesindeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1-30 Haziran tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam bin 185 şüpheli yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 0-5 yıl arası aranan 311 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 25 şahıs, 10 yıl üzeri aranan 9 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 294 şahıs olmak üzere toplam 639 aranan şahıs yakalandı, 320 şahıs tutuklandı.

İl genelinde gerçekleşen, hırsızlık olaylarında, 92 olay aydınlatılırken, olaylarda 121 şüpheli yakalandı, 11 şahıs tutuklandı. 1 kasten öldürme olayı meydana geldi, olayın faili olan 1 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı. Umuma açık işyerlerine yapılan denetimlerde ise 27 işyerine toplam 58 bin 989 TL idari para cezası uygulandı. Asayiş olaylarında il genelinde yapılan aramalarda 35 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 23 av tüfeği olmak üzere toplam 67 silah yakalandı. Olaylarda 44 adet araç ele geçirildi, toplam 85 şüpheli de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında da il genelinde 10 kaçakçılık, 9 mali, 5 organize, 2 ulusal olmak üzere toplam 26 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 46 şüpheli yakalandı, 29 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıa olaylarda 16 adet cep telefonu, 120 litre alkollü içki, 5 bin 157 paket sigara, 5 bin 200 TL sahte para, 127 adet sahte belge, 9 adet eski eser, 150 kilogram tütün, 10 adet tabanca, 169 adet tabanca fişeği ve 50 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında ise il genelinde 267 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 288 şüpheli yakalandı, 32 şüpheli tutuklandı. Olaylarda bin 242 gram esrar, 11 gram kenevir tohumu, 10 gram eroin, bin 10 gram skunk, 12,5 gram kokain, 594 gram bonzai, 2 bin gram cannabioit, 2 bin 132 gram metamfetamin, 15 gram amfetamin, 16 adet ecstasy, 2 bin 998 adet sentetik ecza, 173 adet kök kenevir ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında ise il genelinde 38 adet olay meydana geldi. Olaylarda gözaltına alınan 5 organizatörden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 organizatör ise adli mercilerdeki işlemlerinden sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda "Aydın'da suça geçit yok. Güvenlik güçlerimizin sahada kararlı ve etkin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aydın'ımızda, topyekün bir mücadele ile huzur, güven ve istikrarın devamlılığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN