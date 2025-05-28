Aydın'da Biçerdöverlere Yönelik Denetim

Aydın'da Biçerdöverlere Yönelik Denetim
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarımsal faaliyetlerde kullanılan biçerdöver araçlarına yönelik denetim gerçekleştirerek 2 sürücüye ceza kesti ve 1 aracı trafikten men etti.

Aydın'da jandarma ekipleri biçerdöver araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Koçarlı-İncirliova karayolunda biçerdöver araçlarına yönelik denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette, 3 biçerdöver kontrol edilirken, 6 sürücü sorgulandı. 2 sürücüye 19 bin 260 TL trafik idari cezası uygulanarak 1 biçerdöver trafikten men edildi. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan araçlara yönelik denetim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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