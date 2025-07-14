Aydın'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğu bıçakla başından ağır yaralayan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan maskeli saldırgan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyeye sevki sırasında kız kardeşi gazetecilerin görüntü almalarına tepki gösterip el hareketi yaparak 'al bunu da çek' dedi.

Olay, Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı içerisinde 13 Temmuz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskesi taktığı iddia edilen bir şahıs, kız kardeşi ile konuşan A.A. (16) isimli çocuğa henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Boğuşma esnasında çocuğu başından bıçakla ağır yaralayan şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kız kardeşi ile birlikte yakalandı

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi doğrultusunda yaptıkları araştırmada kar maskeli şahıs ve kız kardeşini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde kar maskeli şahıs E.Ç. (20) ile kız kardeşi D.Ç. (15) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından D.Ç. serbest bırakılırken E.Ç. ise adliyeye sevk edildi.

El hareketi çekti

Şahsın adliyeye sevki sırasında yakınları gazetecilerin görüntü almalarını engellemek isterken, bu sırada gazetecilere el hareketi çeken 15 yaşındaki D.Ç. 'al bunu da çek' diyerek duruma tepki gösterdi. - AYDIN