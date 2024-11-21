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Aydın'da Bandrolsüz Tütün Üretimine Operasyon: 64 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Bandrolsüz Tütün Üretimine Operasyon: 64 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz tütün mamulleri ve toplam 64 bin 500 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 64 bin 500 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığın tarafından bandrolsüz ve benzeri işareti bulunmayan taklit veya yanıltıcı bandrol ve işaretleri taşıyan tütün mamullerinin imalatını yapan şahsa yönelik yapılan çalışma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Y.D. isimli şahsın ikametgahında ve yapılan adli aramada; 25 kilogram açık kıyılmış tütün, 5 kilogram paketlenmiş bandrolsüz tütün, 62 bin adet boş, 2 bin 500 adet dolu olmak üzere toplamda 64 bin 500 adet makaron, 5 bin adet boş sigara kutusu, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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