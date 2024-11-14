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Aydın'da Bandrolsüz Tütün Operasyonu: 3.750.000 TL Değerde Malzeme Ele Geçirildi

Aydın'da Bandrolsüz Tütün Operasyonu: 3.750.000 TL Değerde Malzeme Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3.750.000 TL olan bandrolsüz tütün ve kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli S.G. gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde S.G. isimli şüphelinin bandrolsüz tütün sarımı yaptığı tespit edildi. Şahsın ev, işyeri ve deposunda yapılan adli aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan 4 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet elektrikli tütün kıyma makinası, 985 bin adet dolu makaron, 250 bin adet boş makaron, 790 paket siyah kutu içinde markasız sigara, 2 bin 450 kilogram tütün, 800 adet kesilmiş bandrol, 150 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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