Aydın'da bandrolsüz alkol ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan şüpheli araçta 10 adet bandrolsüz alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imalatı, satışına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde M.Ş. isimli şüpheli şahsı durduran jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada 10 adet birer litrelik 2 farklı markaya ait bandrolsüz içki ele geçirdi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN