Aydın'da Balkondan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay, Kemer Mahallesi Hayrat Caddesi üzerinde bulunan bir sitede saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N.K. (16) adlı genç kız oturdukları apartmanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Gencin düştüğünü gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN