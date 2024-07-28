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Aydın'da Balkondan Düşen Genç Kadın Ağır Yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen 24 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen 24 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi 7 Eylül Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yıllık evli ve 8 aylık bir bebeği olduğu öğrenilen Z.A. (24) dengesini kaybederek 5. kattaki evlerinin balkonundan önce ağacın üstüne ardından zemine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Z.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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