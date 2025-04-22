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Aydın'da Bakıcının 1.5 Yaşındaki Çocuğa Şiddeti Kameraya Yansıdı

Aydın'da Bakıcının 1.5 Yaşındaki Çocuğa Şiddeti Kameraya Yansıdı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir aile bakıcı H.K.'nın 1.5 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığını güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit etti. Aile, şikayette bulunarak bakıcının gözaltına alınmasını sağladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1.5 yaşındaki kız çocuğuna uyguladığı şiddet eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan bakıcı H.K., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki çocuğa sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin konuşan baba O.Ö.K., "Kızımız bir buçuk yaşında. 4 ay önce çocuğumuza H.K. bakmaya başladı. Çocuğun davranışında saldırgan tavırlar, gece ağlama krizleri yaşamaya başladı. Sabahlara kadara süren ağlama krizleri ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morartılar görünce eve bir kamera yerleştirdik. Kamerayı yerleştirdiğimiz ilk gün bu görüntüleri izledik. Hemen görüntülerle birlikte emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi olduk. Bakıcı gözaltına alındı" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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