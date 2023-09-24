Aydın'da at arabasında uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesine durdurulan şüpheli şahsın at arabasında uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde H.O. isimli şüpheli şahsın kullandığı at arabasında yapılan arama sonucunda 70 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN