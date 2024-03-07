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Aydın'da aşırı alkollü kadın hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı alkollü olduğu iddia edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kadının yarı baygın şekilde kaldırımda yattığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı alkollü olduğu iddia edilen ve yere yığılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1904 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen vatandaşlar, bir kadının yarı baygın şekilde kaldırımda yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kimliği belirlenemeyen kadının aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Olaylar 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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