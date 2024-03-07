Aydın'da aşırı alkollü kadın hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı alkollü olduğu iddia edilen ve yere yığılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1904 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen vatandaşlar, bir kadının yarı baygın şekilde kaldırımda yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kimliği belirlenemeyen kadının aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından genç kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN