Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri 12 Şüpheliyi Yakaladı

Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde 2 yoklama kaçağı kişi yakalandı.

Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan çalışma sonucu çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise yoklama kaçağı 2 kişi de yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre asayiş ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama emri bulunan 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 şahıstan ruhsatsız av tüfeği ile 2 şahıstan çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

"678 kişi sorgulandı"

Ayrıca merkez ilçe Efeler'de İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden toplam 59 personelin katılımıyla Doğu Gazi Bulvarı üzeri ve Tekstil Park içinde olmak üzere toplam 21 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 678 şahsın GBT sorgusu yapılırken, yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişi yakalandı. Kontrollerde işyerlerinde toplam 43 şahsın sigortasız olarak çalıştığı tespit edilirken, kişi başı 26 bin 830 TL ceza uygulandı. Kapalı alanda tütün mamulü tüketimine izin verildiği tespit edilen 4 işyerine ise toplamda 40 bin TL ceza uygulanırken, ayrıca kapalı mekanda tütün kullandığı tespit edilen şahıslara da 617'şer TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde bazı mekan sahiplerine de Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki denetimlerin de aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN