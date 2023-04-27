Aydın'da aranan şahıslar polisten kaçamıyor

Aydın'da son 24 saatte çeşitli suçlardan dolayı 20 aranan şahıs, asayiş ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler son 24 saat içerisinde yaptıkları çalışmalarda; hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası olan Ç.A. ile birlikte cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 20 şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN