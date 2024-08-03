Aydın'da aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette 'Kastı Aşan Adam Öldürme' suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs Yeniköy Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN