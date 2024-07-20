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Aydın'da aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde JASAT Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde JASAT Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışmada 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 2 dosyadan 'hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Ö. isimli şahıs Yamaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

JASAT Aydın Söke Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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