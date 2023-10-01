Aydın'da Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beş ilde 8 suçtan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı operasyonla yakaladı. Şahıs, adli makamlara teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beş ilde 8 suçtan aranan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Aydın, Siirt, Antalya, Mersin, Ankara illerinde Kasten Yaralama, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma,

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçu olmak üzere toplam 8 suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs detaylı araştırma ve takip sonucu Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü şahıs adli makamlardaki işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN