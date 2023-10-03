Aydın'da aranan şahıs tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmalarda aranan bir şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsın yapılan sorgulamasında 22 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi ilçede suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde devriye gezen ekipler İzmir Bulvarı üzerinde yaptıkları uygulamada Germencik minibüsünde bulunan bir şahıs, polis ekiplerine tanımadığı F.A. isimli bir şahsın kimliğini verdi. Kimlikteki fotoğraf ile şahsın fiziksel özelliklerinin uyuşmadığı anlaşılırken, detaylı sorgulamada şahsın K.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ayrıca K.K.'nın 6 Şubat 2017 tarihinde Karşıyaka Ağır Ceza İlamat Masasınca 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan arandığı ve 2021 yılından itibaren de faili firar olarak 22 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN