Aydın'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da iki ayrı suçtan hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Kasten Öldürme ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan 1 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN