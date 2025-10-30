Haberler

Aydın'da Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Aydın'da Aranan Şahıs Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
Güncelleme:
Aydın'da jandarma ekipleri, 'Kasten Yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Şahıs, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra ettiği faaliyette, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Şahıs gerekli işlemleri müteakip Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

