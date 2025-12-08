Haberler

Aydın'da 2 aranan şahıs operasyonla yakalandı

Didim ve Germencik ilçelerinde, çeşitli suçlardan aranan iki şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bir şahıs, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası, diğer şahıs ise 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası almış.

Aydın'ın Didim ve Germencik ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 2 şahsın Didim ve Germencik ilçelerinde olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan bir şahıs Didim'de yakalandı. Yapılan bir diğer operasyonda ise 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da Germencik ilçesinde yakalandı. Yakalanarak gözaltına iki şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

