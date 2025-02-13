Aydın'da Aranan İki Şahıs Jandarma Ekiplerince Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan iki şahsı düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahıslar, kesinleşmiş hapis cezalarıyla adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda "Hırsızlık" suçundan 3 dosya ile aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (28) isimli şahıs ile "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Basit Yaralama ve Hırsızlık" suçları olmak üzere 3 suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şüpheli şahıs, İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Düzenlenen operasyonlarla yakalanan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN