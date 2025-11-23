Haberler

Aydın'da Aranan Hırsız Operasyonla Yakalandı

Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası'nda hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Jandarma, konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık ve yağma suçlarından aranan kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda uzun süredir aranan ve hakkında toplam 25 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, konut dokunulmazlığını ihlal, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve gece vakti yol kesmek suretiyle yağma suçlarından aranan şahsın yeri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
