Aydın'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yıl hapis cezası ve 12 milyon TL para cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şahsın, yapılan sorgusunda dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca 12 milyon TL para cezasının da bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN