Haberler

Aydın'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Aydın'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yıl hapis cezası ve 12 milyon TL para cezası bulunan dolandırıcı polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 yıl hapis cezası ve 12 milyon TL para cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şahsın, yapılan sorgusunda dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca 12 milyon TL para cezasının da bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı

Hakkındaki iddia doğru çıktı
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.