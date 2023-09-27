Aydın'da aranan azılı hırsız yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında aranması olan ve çok sayıda suç kaydına sahip azılı hırsız, saklandığı binanın çatı katında yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen hırsız tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında aranması olan ve çok sayıda suç kaydına sahip azılı hırsızı saklandığı binanın çatı katında yakaladı. Yurt dışına kaçma hazırlığı olduğu öğrenilen sabıkalı hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de birçok hırsızlık olayının yanı sıra gasp, uyuşturucu ve benzeri birçok suç kaydı olan, 9 yıl hakkında hapis cezası bulunan ve bir çok dosyadan hakkında aranması olan A.K'nın Didim'de saklandığı yeri tespit eden Didim Emniyeti şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Azılı hırsızın tutuklu kaldığı Söke Kapalı Cezaevinden de 20 gün önce firar ettiği de öğrenilirken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekiplerince şahsın bir sanayi sitesi içerisinde saklandığının tespit edilmesinin ardından harekete geçti. Emniyet güçleri azılı hırsızı saklandığı çatı katında yakaladı. Gözaltına alınan A.K'nın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu emniyet güçlerince tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN