Aydın'da aranan 9 şahıs polisten kaçamadı - Haberler

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Aydın'da aranan 9 şahıs polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da aranan 9 şahıs polisten kaçamadı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında araması bulunan 9 şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında araması bulunan 9 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydin Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından son 24 saat içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 2 dosyadan 16 yıl 4 ay cezası olan V.Ş ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 14 yıl cezası olan E.Ç ile birlikte toplam 9 şahıs yakalandı. Aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Aydın 3. Sayfa Haberler

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