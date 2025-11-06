Aydın'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Aydın'da il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama, Kamu Malına Zarar Verme suçlarından (11 yıl 8 ay), 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan (4 yıl 8 ay 7 gün), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından toplam (10 yıl 11 ay 15 gün), Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından (5 yıl), Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan (5 ay 18 gün) kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs JASAT ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip ve titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan tüm şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - AYDIN