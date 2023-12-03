Aydın'da Aranan 49 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı. Aranan şahıslar arasında hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arananlar bulunuyor. Yakalanan şahıslar adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 49 şahıs jandarmanın yaptığı çalışmalar ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 49 şahıs yakalandı. 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 13 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 4 şahıs, Yaralamadan 3 şahıs, Yağmadan 1 şahıs, Dolandırıcılıktan 1 şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 9 şahıs, Türk Vatandaşı veya Yabancı Vatandaşların Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama 2 şahıs, Silahlı Terör Örgütünün ismini kullanarak tehditte bulunmak 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 6 şahıs, İfadeye yönelik aranan 22 şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlüler adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN