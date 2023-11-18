Aydın'da Aranan 4 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.G., Çine ilçesinde kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl hapis cezası bulunan A.Ş.Ç., Bozdoğan ilçesinde binanın eklentileri içinden muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.Ş. ile Sultanhisar ilçesinde cinsel taciz, basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından aranan ve hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan K.S. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN