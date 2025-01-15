Aydın'da Aranan 38 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 38 şahıs yakalandı.

Aydın'da da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri 2 gün içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda; 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 13, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 ile 14 ifadeye yönelik aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan 38 şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 4, hırsızlık suçundan 3, silahla tehdit suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 1, cinsel istismar suçundan 1 ve diğer suçlardan 27 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN