Aydın'da Aranan 30 Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri iki gün süren çalışmalarda 30 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı 146 unsur ve 417 personelin katılımıyla iki gün icra edilen operasyonlarda 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık suçundan 2 şahıs, yaralama suçundan 1, uyuşturucu suçundan 4, yağma suçundan 1, kaçakçılık suçundan 1, diğer suçlardan aranan 4, ifadeye yönelik aranan 17 şahıs bulunuyor. - AYDIN