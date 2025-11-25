Aydın'da Aranan 28 Kişi Jandarma Operasyonu ile Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik operasyonlarda, iki gün içinde aranan 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, JASAT timleri ile ilçe jandarma ekiplerinin 87 unsur ve 251 personelle sahaya indiği eş zamanlı uygulamalarda adli makamlarca haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişiler tek tek tespit edilip gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 0-2 yıl arası hapis cezasıyla aranan 3 kişi, 2-5 yıl arası cezası bulunan 2 kişi, 5-10 yıl arası ceza alan 3 kişi ve 10-20 yıl arası ceza kapsamında aranan 1 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında uyuşturucu suçlarından 3, yağma suçundan 1, hırsızlık suçundan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1, Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten 1 ve diğer suçlardan aranan 2, ifadeye yönelik aranan 19 kişi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN