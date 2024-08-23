Aydın'da aranan 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şok ve yol şok polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Şok ve Yol-Şok ekiplerince yapılan uygulamalarda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.K. ile 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN