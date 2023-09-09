Aydın'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Germencik ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan M.G. ve Söke ilçesinde silahla tehdit suçundan aranan M.E. isimli şahıslar tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde "Dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl hapis cezası bulunan M.G. ile Söke ilçesinde "Silahla Tehdit" suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN