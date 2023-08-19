Aydın'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda A.S. ve A.B. isimli şüpheliler tutuklandı.

Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ilçesinde "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.S. ile Efeler ilçesinde "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak. Kabul etmek veya bulundurmak" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN