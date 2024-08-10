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Aydın'da aranan 2 şahıs JASAT Timlerince yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, JASAT Timlerince gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde haklarında 11 yıl 6 ay ve 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs JASAT Timlerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timince aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U.S. isimli şahıs ve 'konutta silahla yağma' suçundan aranan ve hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli JASAT Güvenlik Cezaevi Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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