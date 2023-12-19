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Aydın'da Aranan 15 Şahıs Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs bulunuyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik faaliyetleri sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, cinsel saldırı suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 5 şahıs olmak üzere toplamda ifadeye yönelik aranan 6 şahıs olmak üzere toplamda 15 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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