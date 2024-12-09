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Aydın'da Aranan 105 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Aranan 105 Şahıs Yakalandı
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Aydın'da yapılan 1 haftalık çalışmalarda 105 aranan şahıs yakalanırken, 38 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, 19 bin 104 şahsı sorguladı ve çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve sahte alkol ele geçirdi.

Aydın'da yapılan 1 haftalık çalışmalarda 105 aranan şahıs yakalandı, 38 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, emniyet ekiplerince 2-8 Aralık tarihlerinde yapılan 1 haftalık çalışmalarda 19 bin 104 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda aranması olan 105 kişi yakalandı, 38 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 93 adet fişek, bin 89 gram uyuşturucu madde, 42 adet uyuşturucu hap ve 420 litre sahte alkol ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 9 hırsızlık olayı da yapılan çalışmalar sonucundan aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 21 bin 910 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 161 araç trafikten men edilirken, 5 bin 804 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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