Aydın'da Araçta Hareketsiz Bulunan Anıl Çetinkol Hayatını Kaybetti

İncirliova ilçesinde bir araçta hareketsiz bulunan 32 yaşındaki Anıl Çetinkol, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Çetinkol'un alkollü olduğu belirlendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir araç içerisinde hareketsiz halde bulunan 32 yaşındaki Anıl Çetinkol, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Erbeyli Mahallesi ile Germencik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 APG 598 plakalı araçta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçta 32 yaşındaki Anıl Çetinkol'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Çetinkol'un alkollü olduğu tespit edildi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anıl Çetinkol'un yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
