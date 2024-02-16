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Aydın'da araç servis istasyonunda işçi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir araç servis istasyonunda çalışan bir işçi yağ kanalına düşerek yaralandı. İşçi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki araç servis istasyonunda çalışan bir işçi yağ kanalına düşerek yaralandı.

Kaza, Ata Mahallesi 771 sokak üzerinde bulunan bir araç servis istasyonunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bakımı yapılan bir aracın yağını değiştirmek isteyen bir işçi dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kanala düştü. Arkadaşlarının düştüğünü fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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