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Aydın'da araç kiralama firmasına idari para cezası

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araç kiralama firması, bilgilerini güncel tutmadığı gerekçesiyle 49 bin 938 TL idari para cezası aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde araç kiralama firmasına bilgilerinin güncel tutulmadığı gerekçesi ile 49 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Güzelçamlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde yapılan kontrolde; bir araç kiralama firmasının kiralanan araç bilgileri, aracı kiralayanın bilgileri, kira kayıtlarını güncel bulundurmadığı ve inceleme için hazır olmadığı tespit edildi. İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun Ek 3. Maddesi kapsamında işletme sahibine 49 bin 938 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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