Aydın'da apartmandan düşen adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katından yola düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Orta Mahalle 213 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın beşinci katındaki balkondan ismi öğrenilemeyen bir şahsın düştüğünü görenler 112 Acil yardım hattına ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN