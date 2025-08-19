Aydın'da Apartmanda Yangın: 2 Yaralı

Aydın'da Apartmanda Yangın: 2 Yaralı
İncirliova ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında meydana gelen yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, kısa sürede büyüyerek evde büyük çaplı hasara yol açtı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pazarın kurulu olduğu bölgede vatandaşlar büyük panik yaşarken, evde bulunan Z.D. (57) ve H.D. (55) dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dairede büyük çaplı hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

