Haberler

Aydın'da Apartman Yangını: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi

Aydın'da Apartman Yangını: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı, yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilenirke, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin uğraşları sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, o esnada evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 çocuk ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi

Eşsiz hazine ortaya çıktı! Son 100 yılın ön önemli keşfi
Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme

İddiaların odağındaki Karadağlı'ya Gökbakar'dan gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.