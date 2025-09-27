Aydın'da Apartman Yangını: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın en üst katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilenirke, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin uğraşları sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, o esnada evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 çocuk ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - AYDIN