Aydın'da Altın Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evden çalınan altınlarla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir evden altın çalınması olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde kimliği tespit edilen şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Olay, Sazlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir eve giren kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 2 adet çeyrek altın çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Söke İlçe Jandarma ekiplerince hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başltıldı. Kamera incelemesi ve teknik imkanlar kullanılarak yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili hırsızlık şüphelisinin 'kasten yaralama' suçundan da aranması bulunan İ.F. olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi İ.F. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN