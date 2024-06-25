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Aydın'da Alman uyruklu şahıs kargo ile uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan operasyonda Alman uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 20,6 gram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesine kargo ile uyuşturucu sokmaya çalışan Alman uyruklu şahıs, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında yurtdışından kargo vasıtası ile ilçeye uyuşturucu madde sokan Alman uyruklu A.Y. isimli şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 parça halinde 20,6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan A.Y. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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